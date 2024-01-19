Іспанія

Форвард Реала висловився про виліт з Кубка Іспанії.

Реал в 1/8 фіналу Кубка Іспанії на виїзді поступився Атлетіко з рахунком 2:4 за підсумками додаткового часу. Після гри нападник "вершкових" Хоселу поскаржився на щільний календар.

"Ми припустилися кількох індивідуальних помилок, які нам завадили. Ми провели гарний матч і за нічиєї 2:2 хотіли перемогти.

Але у нас багато футболістів під великим ігровим навантаженням і останні кілька тижнів тиснуть на нас. Давайте використовуємо цей матч з користю і подумаємо про те, що на нас чекає попереду.

Ми багато подорожували останні кілька днів, зіграли два овертайми, фінал... Це дуже втомливо фізично. І зворотний шлях, звісно, зайняв час.

Ми завжди хочемо перемагати, але загалом ми дуже задоволені. Можливо, останні кілька тижнів ми були... Не в поганому стані, але стільки переїздів і стільки матчів наклали на нас відбиток. Проаналізуймо гру та подумаємо про неділю", – сказав форвард Реала.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко — Реал в 1/8 фіналу Кубка Іспанії.