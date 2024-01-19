Форвард Реала висловився про виліт з Кубка Іспанії.
Хоселу, gettyimages
19 січня 2024, 12:23
Реал в 1/8 фіналу Кубка Іспанії на виїзді поступився Атлетіко з рахунком 2:4 за підсумками додаткового часу. Після гри нападник "вершкових" Хоселу поскаржився на щільний календар.
"Ми припустилися кількох індивідуальних помилок, які нам завадили. Ми провели гарний матч і за нічиєї 2:2 хотіли перемогти.
Але у нас багато футболістів під великим ігровим навантаженням і останні кілька тижнів тиснуть на нас. Давайте використовуємо цей матч з користю і подумаємо про те, що на нас чекає попереду.
Ми багато подорожували останні кілька днів, зіграли два овертайми, фінал... Це дуже втомливо фізично. І зворотний шлях, звісно, зайняв час.
Ми завжди хочемо перемагати, але загалом ми дуже задоволені. Можливо, останні кілька тижнів ми були... Не в поганому стані, але стільки переїздів і стільки матчів наклали на нас відбиток. Проаналізуймо гру та подумаємо про неділю", – сказав форвард Реала.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко — Реал в 1/8 фіналу Кубка Іспанії.