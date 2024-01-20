Іспанія

Шотландська команда готова відпустити футболіста, якщо буде запропоновано гідну ціну.

Півзахисник Селтіка Метью О'Райлі може продовжити свою кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Mundo Deportivo із посиланням на Sky Sports.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного данця зацікавлена Жирона, якій у трансфері може допомогти City Group.

Зазначається, що шотландська команда готова відпустити футболіста, якщо буде запропоновано гідну суму. Минулого літа "кельти" не відпустили Метью за 10 млн євро.

Цього сезону О'Райлі провів 21 матч, у яких забив 10 голів та віддав сім гольових передач.

Після 20 ігор Жирона, в якій виступають два українці — Віктор Циганков та Артем Довбик, очолює Ла Лігу, випереджаючи Реал на один бал.