Іспанія

Український форвард продовжує балувати неймовірною результативністю.

Жирона у матчі 21 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі приймає Севілью.

Гості відкрили рахунок на 10 хвилині зусиллями Ісаака Ромеро, але потім команда Мічела переламала хід матчу, а головним героєм став український форвард Артем Довбик.

На 13 хвилині 26-річний українець головою замкнув навісну передачу від Савіо, а через дві хвилини з центру штрафного майданчика скористався пасом Порту, оформивши дубль. Ще через чотири хвилини Довбик пробрався до воріт суперника і з лінії штрафного майданчика пробив точно в ближній кут "нервіонців".

До цього Довбик провів 21 матч за Жирону, в яких забив 11 голів та віддав сім гольових передач.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Жирона — Севілья.