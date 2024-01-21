Іспанія

Торрес і Довбик повторили досягнення Боатенга та Коутінью.

Одразу два хет-трики за один ігровий день, а саме у неділю, 21 січня, було забито в іспанській Ла Лізі.

За даними Squawka, минулого разу таке ставалося 13 травня 2018 року тоді ганський нападник Леванте Еммануель Боатенг і бразильський півзахисник Барселони Філіппе Коутінью обидва відзначилися трьома голами в очній зустрічі своїх клубів ("блаугранас" поступилися 5:4).

Сьогодні, 21 січня, хет-трики на свій рахунок записали іспанський нападник Барселони Ферран Торрес (у ворота Бетіса) та український нападник Жирони Артем Довбик (у ворота Севільї).

Нагадаємо, що завдяки матчу проти Севільї Довбик обійшов Ярмоленка за голами у топ-чемпіонатах Європи.