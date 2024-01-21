Іспанія

Українець оформив хет-трик у матчі проти Севільї.

Наразі Жирона зустрічається із Севільєю у матчі 21 туру іспанської Ла Ліги.

У цій зустрічі український форвард Артем Довбик, який вийшов у стартовому складі Жирони, оформив хет-трик, на що йому знадобилося шість хвилин.

Таким чином, на рахунку 26-річного українця 14 голів та сім асистів у 22 матчах за іспанський клуб.

Завдяки цьому Довбик випередив Андрія Ярмоленка у списку найкращих бомбардирів серед українців у топ-5 чемпіонатах Європи, піднявшись на п'яте місце. На рахунку Ярмоленка 11 голів.

Наступна мета Довбика Олександр Заваров, на рахунку якого 17 забитих м'ячів, а лідирує у цьому списку Андрій Шевченко – 136 голів.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Жирона — Севілья.