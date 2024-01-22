Іспанія

Чергова важлива з турнірної точки зору звитяга каталонського клубу.

Здобуті у матчі проти Севільї три очки дозволили Жироні повернутися на перше місце турнірної таблиці іспанської Ла Ліги.

Каталонський клуб лідирував у чемпіонаті Іспанії за підсумками минулого, 20-го туру. Вчора, 21 січня, мадридський Реал вирвав перемогу над Альмерією та, як з'ясувалося пізніше, лише тимчасово знову очолив турнірну таблицю.

Голи українців Артема Довбика та Віктора Циганкова допомогли Жироні розгромити Севілью, здобути максимальну кількість залікових балів і повернутися на вершину.

Зазначимо, що програму 21-го туру чемпіонату Іспанії сьогодні, 22 січня, закриватимуть Гранада та Атлетіко.

У наступному турі на Жирону чекає виїзний поєдинок проти Сельти (28 січня), яка зараз знаходиться на 16-му місці, а мадридський Реал теж на виїзді зіграє проти Лас-Пальмаса (27 січня), який іде восьмим.

Нагадаємо, найвідоміші статистичні портали WhoScored і SofaScore визнали українського центрфорварда Артема Довбика найкращим гравцем матчу Жирона — Севілья.