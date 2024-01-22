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Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (15.01.2024 — 21.01.2024).

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо відродження нашої розважальної рубрики та відкривати новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому відразу хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Бажаємо вам приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

Евертону та Ноттінгем Форест загрожують санкції через порушення фінансових правил АПЛ.

Рома офіційно звільнила Жозе Моурінью з посади головного тренера.

Фанати Манчестер Юнайтед вже чекают на Спешл Вана:

Баварія розглядає можливість трансферу українського голкіпера Андрія Луніна, — повідомляє OK Diario.

Смачного!

Офіційно: Ганнібал перейшов до Севільї з Манчестер Юнайтед.

Невеличкий історичний екскурс на Football.ua:

Олександр Хацкевич став головним тренером Заглембе Сосновец із другого польського дивізіону.

Ваші ж коментарі з минулих випусків рубрики вже стають крилатими:

Олександр Петраков проігнорував Ліонеля Мессі та віддав перемогу Ерлінгу Голанду в голосуванні FIFA The Best.

Ну а щодо чергової нагороди Мессі у нас вперше є навіть коментар із нашого каналу в Telegram (P. S. Підписуйтеся!)

Вихованець лондонського Арсеналу Яссін Фортюн приєднався до Полісся на правах оренди.

Зовсім несхоже на Венгера — зазвичай він роздивляється талант в гравців ще у момент їхнього зачаття.

Власники Челсі розглянуть варіант із поверненням Жозе Моурінью.

Ех, і з Хацкевичем не встигли...

Мохамед Салах отримав травму у матчі Кубка Африки.

Кріштіану Роналду став найкращим гравцем 2023 року за версією фанатів на Globe Soccer Awards.

Вітаємо! Ви виграли!

Гендиректор Шахтаря поділився цікавими подробицями щодо українського плеймейкера Георгія Судакова: "Ми вчора відхилили пропозицію щодо продажу Судакова за 40 мільйонів євро".

Коротко про реакцію Судакова:

Арсенал не залишив шансів Крістал Пелес, здобувши розгромну перемогу з рахунком 5:0. Олександр Зінченко відіграв увесь матч.

Ну а хто ж ще?!

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився про поточний стан своєї команди: "Ми побудували команду, з якою ніхто не хоче грати".

Окрім деяких сербів...

Мда... Visca el Barca!

Хет-трик Артема Довбика та гол Віктора Циганкова забезпечили Жироні розгром Севільї.

GOAT!