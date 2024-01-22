Іспанія

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував перемогу над Севільєю.

В матчі 21 туру Ла Ліги Жирона розгромила Севілью — 5:1. Хет-трик на свій рахунок записав Артем Довбик, ще по м'ячу забили Віктор Циганков та Стуані. Після гри головний тренер каталонців Мічел висловився щодо звитяги своєї команди.

"Це неймовірно з огляду на швидкість, з якою ми вийшли. Швидкість Савіньйо та Порту, дуелі центральних захисників, Іван, який відбирає м’яч і просуває його вперед, Довбик, який має брутальну здатність забивати голи.

Третій наш гол був чудовим. Це один з найкращих голів, які ми бачили.

Без м’яча ми повинні бути агресивними в атаці. Нам важко, коли нас підкорюють, але у мене таке відчуття, що ми краще захищаємось в атаці. Порту був неймовірний, Циганков агресивний, Савіньйо…

Боротьба за чемпіонство? Я бачу, що Реал, Барса та Атлетіко здатні виграти десять матчів поспіль, а в моїй голові немає жодної потреби в цьому. Це лише в руках найкращих у світі, решта з нас має думати про гру за грою. У нас 20 очок до сьомого місця, це хороший відрив. Якщо ми хочемо в Лігу чемпіонів, нам доведеться битися проти таких грандів як Реал, Атлетік тощо.

У мене є два чудових форварди. Ми маємо велику присутність у зоні, і це дозволяє багатьом м’ячам досягати зони. У нас є енергія, люди, які долають суперників вертикально, швидко і точно.

Я задоволений нашою командою. Найважливіше те, що наші гравці дуже добре тренуються", — сказав Мічел.

У наступному турі на Жирону чекає виїзний поєдинок проти Сельти (28 січня), яка зараз знаходиться на 16-му місці, а мадридський Реал теж на виїзді зіграє проти Лас-Пальмаса (27 січня), який іде восьмим.

Нагадаємо, найвідоміші статистичні портали WhoScored і SofaScore визнали українського центрфорварда Артема Довбика найкращим гравцем матчу Жирона — Севілья.