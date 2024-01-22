Німеччина

Головний тренер Баварії Томас Тухель прокоментував поразку Вердеру в матчі Бундесліги.

У 18-му турі Бундесліги Баварія вдома поступилась Вердеру з рахунком 0:1. Після гри наставник "роттен" Томас Тухель зазначив, що суперник заслужив на перемогу.

"Грали так, ніби лідируємо у таблиці з 10 очками переваги, а попереду маємо важливий матч Ліги чемпіонів. Після перемоги Баєра ми мали діяти агресивно і дати всім сигнал, але взагалі не впоралися із завданням.

70 хвилин команда грала так, наче чемпіонство її не цікавить, тому все заслужено. Я маю знайти вихід із ситуації", — сказав Тухель.

Нагадаємо, напередодні Баєр у видовищній гольовій перестрілці вирвав перемогу над РБ Лейпциг. Наразі Баєр випереджає Баварію на 7 очок, зігравши на одну гру більше.