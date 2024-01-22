Іспанія

Португальський вінгер Барселони Жоау Феліш висловився про критику на свою адресу.

В матчі 21-го туру Ла Ліги Барселона на виїзді впоралась із Бетісом — 4:2. Один з голів на свій рахунок записав Жоау Феліш, який перебуває в оренді з Атлетіко. Після гри португалець відреагував на критику, яка посипалась на нього після того, як він поцілував емблему Барси під час святкування голу.

"Я добре впораюся з критикою. Звик, що про мене говорять, коли я добре граю чи погано. Для мене це не має значення. Я впевнений у собі та намагаюся показувати максимум.

Коли проводиш багато років у такому режимі, то звикаєш. Найкращий варіант – нічого не читати та не слухати, а просто рухатися далі.

Все закінчилося добре, перемога з рахунком 4:2. У другому таймі ми трохи постраждали, але знали, як не втратити єдність та повернутися. На щастя, все закінчилося перемогою".

Про складнощі Барселони

"Потрібно швидко їх вирішувати, бо ми не можемо так грати весь сезон. Попереду важливі ігри – Кубок у середу, Ліга чемпіонів. Потрібно бути на найкращому рівні. Ми хочемо прогресувати, адже багато забиваємо. Потрібно краще боронитися. Подивимося, що ми зробили правильно, а що – ні", – сказав португалець.