Гравець може тимчасово змінити клубну прописку.
Хаві Галан, Getty Images
22 січня 2024, 14:56
Лівий захисник Атлетіко Хаві Галан опинився у сфері інтересів Сосьєдада та Вільярреала, повідомляє журналіст Маттео Моретто.
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Угода 29-річного іспанця з "жовтою субмариною" активно просувається, але вона ще не закрита. До того ж, тепер гравця також хоче підписати і баскський клуб, який нещодавно надовго втратив свого лівого захисника Аєна Муньйоса (порвав "хрести").
Зазначимо, що в обох випадках йдеться про оренду Галана, а не повноцінний трансфер.
Захисник приєднався до Атлетіко влітку 2023 року. "Матрацники" віддали за нього Сельті 5 мільйонів євро. Його контракт із клубом розраховано до кінця червня 2026 року.
У цьому сезоні Галан вже взяв участь у 9 матчах мадридців у всіх турнірах, відзначившись асистом.