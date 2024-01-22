Іспанія

Гравець може тимчасово змінити клубну прописку.

Лівий захисник Атлетіко Хаві Галан опинився у сфері інтересів Сосьєдада та Вільярреала, повідомляє журналіст Маттео Моретто.

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Угода 29-річного іспанця з "жовтою субмариною" активно просувається, але вона ще не закрита. До того ж, тепер гравця також хоче підписати і баскський клуб, який нещодавно надовго втратив свого лівого захисника Аєна Муньйоса (порвав "хрести").

Зазначимо, що в обох випадках йдеться про оренду Галана, а не повноцінний трансфер.

Захисник приєднався до Атлетіко влітку 2023 року. "Матрацники" віддали за нього Сельті 5 мільйонів євро. Його контракт із клубом розраховано до кінця червня 2026 року.

У цьому сезоні Галан вже взяв участь у 9 матчах мадридців у всіх турнірах, відзначившись асистом.