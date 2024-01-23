Україна

Локомотив повідомив про ушкодження клубної інфраструктури.

Сьогодні зранку, 23 січня, країна-терористка завдала чергового масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі України. Зокрема, постраждав друголіговий футбольний клуб Локомотив.

"Найстрашніший ранок для великої родини Локо! Черговий акт тероризму від нікчемних мразот, які не мають жодних цінностей.



Внаслідок ранкової ракетної атаки на Україну, рашисти пошкодили наш рідний Локомотив. Клуб, де щодня тренуються сотні дітей з усіх куточків України. Місце, де попри все, з першого дня війни згуртувалися всі, приймали дітей з окупованих територій, вкладали сили, бажання, наснагу. З перших днів війни об’єднувалися, збирали допомогу і разом боролися за перемогу!



Локо зазнав значних уражень, базу розбито. Оперативно на місці працюють відповідні служби, всім постраждалим надають необхідну допомогу.



Найперший футбольний клуб столиці з визначною історією, чесними здобутками і звитягами, що святкуватиме влітку своє 105-річчя! Сьогодні ти міцно вистояв, вистоїш і надалі! Ми всі об‘єднані рідними кольорами.



Тренувальний процес тимчасово призупинено, але цей Локомотив не зупинить ніяка кацапська нечисть", — йдеться у повідомленні.

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