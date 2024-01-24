Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Іспанії, що відбувся 24 січня 2024 року, 20:30.

У рамках чвертьфіналу Кубка Іспанії Мальорка змогла сенсаційно здолати Жирону та пробитися до наступного раунду турніру.

Господарі поля за підсумками першого тайму мали перевагу над поточним лідером Ла Ліги аж у три м'ячі, проте після перерви каталонцям таки вдалося відіграти два голи відставання, у моменті з другим із яких асистом відзначився український форвард Артем Довбик.

Втім, часу для повноцінного камбеку Жироні все ж не вистачило, тому перемога Мальорки в результативному матчі символізувала про завершення виступів команди Мічела в Кубку Короля.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мальорка — Жирона в 1/4 фіналу Кубка Іспанії-2023/24:

Мальорка — Жирона 3:2

Голи: Ларін, 21, Пратс, 28, 35 (пен.) — Стуані, 68 (пен.), Савіо, 90+6



Мальорка: Грейф — Гонсалес, Вальєнт, Раїльйо, Копете, Коста (Лато, 65) — Ларін (Настасич, 72), Санчес (Морланес, 80), Маскарель, Д. Родрігес (Коста, 65) — Пратс (Мурікі, 71).



Жирона: Карлос — Арнау (Коуту, 46), Яакобішвілі, Блінд, Гутьєррес (Валері, 60) — Еррера (Довбик, 46) — Циганков (Порту, 60), А. Гарсія, Мартін (Торре, 74), Савіо — Стуані.



Попередження: Дані, Хайме, Раїльйо, Грейф, Коста — Блінд, Коуту



На 67-й хвилині був вилучений Антоніо Хосе Раїльйо (Мальорка) (друге попередження).