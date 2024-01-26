Іспанія

Коментар головного тренера Атлетіко після проходу в півфінал Кубка Іспанії.

У чвертьфіналі Кубка Іспанії Атлетіко пройшов Севілью завдяки голу Депая. Після гри наставник "матрацників" Дієго Сімеоне висловився щодо непростого поєдинку.

"Матчі проти Севільї завжди складні. Вони дуже організовано працюють в обороні.

Ми заробили пенальті, якась ситуація в першому таймі, коли ми могли відкрити рахунок, але цього не сталося. Заміни були вдалими. Вони надали сил атаці, успіх у тому, що комбінація Корреа — Мемфіс змогла принести нам переможний гол. Це радує. А тепер треба відпочити, бо у неділю ми знову зіграємо.

Як і у всіх змаганнях. Є хороші команди, ці поодинокі матчі були дуже напружені.

Тепер має бути двоматчеве протистояння, яке відрізнятиметься від тих, які ми проводили до цього. Там будуть дуже хороші команди, і всім буде тяжко", – сказав головний тренер Атлетіко.

Відео голу та огляд матчу дивіться на Football.ua.