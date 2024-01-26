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Автор видовищного голу Даніель Ківінда поділився враженнями від першого спарингу у цьому році.

Нападник Дніпра-1 Даніель Ківінда прокоментував поразку дніпрян у першому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах проти австрійського Штурму (1:2).

"Так, якийсь несподіваний гол для мене вийшов, але, як кажуть, гол не пахне. Для форварда загалом не важливо, як забити. Гол є гол.

Я думав, що буде важкувато, але було достатньо нормально. Наші молоді хлопці загалом перший раз грали за основну команду. Це була дуже добра гра і для них, і для нас. Вважаю, що ми цілком нормально зіграли.

Схема у три захисники і два форварди? Я по цій схемі грав уперше і було якесь непорозуміння, тому що і Маркос не розуміє української мови, я можливо щось не розумів, і інші хлопці вперше так грали, і для Раміка Гаджиєва це була нова позиція, проте все пройшло нормально. Якось комунікувались на полі, але трохи чого не вистачало, адже могли ще забивати. Але думаю, що все нормально.

Звісно хочеться закріпитися у першій команді, адже для мене це вже, здається, четвертий збір з основою. Дуже хочеться зачепитися за це місце, грати в УПЛ і забивати", — наводить слова Ківінди прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дніпро-1 — Штурм.