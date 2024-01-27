Іспанія

Для іспанського захисника сезон закінчено достроково.

Захисник Барселони Алехандро Бальде не зможе допомогти своїй команді цього сезону. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, 20-річний іспанець отримав травму у матчі 1/4 фіналу Кубка Іспанії проти Атлетіка (4:2).

За інформацією джерела, у футболіста пошкоджено сухожилля, через що йому знадобиться операція, яка пройде у Фінляндії у доктора Лампінена найближчими днями.

У нинішньому сезоні Бальде провів 28 матчів, у яких відзначився одним голом та одним асистом.