Для іспанського захисника сезон закінчено достроково.
Алехандро Бальде, Getty Images
27 січня 2024, 14:28
Захисник Барселони Алехандро Бальде не зможе допомогти своїй команді цього сезону. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Нагадаємо, 20-річний іспанець отримав травму у матчі 1/4 фіналу Кубка Іспанії проти Атлетіка (4:2).
За інформацією джерела, у футболіста пошкоджено сухожилля, через що йому знадобиться операція, яка пройде у Фінляндії у доктора Лампінена найближчими днями.
У нинішньому сезоні Бальде провів 28 матчів, у яких відзначився одним голом та одним асистом.