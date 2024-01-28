Іспанія

Президент Барселони Жоан Лапорта відреагував на заяву головного тренера про відставку наприкінці сезону.

Після поразки в матчі Ла Ліги від Вільярреала (3:5) головний тренер каталонців Хаві заявив, що залишить команду наприкінці сезону. Президент клубу Жоан Лапорта вже відреагував на слова іспанського фахівця.

"Хаві сказав мені, що наприкінці сезону піде, що хоче дограти сезон. Приймаю цю формулу, тому що саме він мені її запропонував, бо він – легенда Барселони. Він чесна людина і діє гідно та любить Барселону. Приймаю це, бо знаю, що його віддача та його штабу буде максимальною. Але ситуація нікому не подобається.

Ла Ліга – складна, але очевидно, що вона ще не програна. Нам потрібно боротися, щоб фінішувати якнайвище, не виключаючи при цьому титулу. Але маємо докласти всіх зусиль, щоб виграти Лігу чемпіонів. Йдемо крок за кроком", – сказав Лапорта.

Раніше повідомлялось, що Барселона може призначити головного тренера Реал Сосьєдад Іманола Альгуасіля на заміну Хаві.