Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 28 січня 2024 року, 22:00.
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29 січня 2024, 00:39
У рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко приймав на своєму полі Валенсію.
Команда Дієго Сімеоне забила у ворота суперника два "сухих" м'ячі.
Огляд матчу:
Атлетіко — Валенсія 2:0
Голи: Ліно, 45+5, Депай, 57
Атлетіко: Облак — Савич, Хіменес (Вітсель, 59), Рейнілду — Моліна, де Пауль (Льоренте, 67), Коке, Барріос (Сауль, 81), Самуел Ліно (Рікельме, 67) — Гризманн, Депай (Мората, 67)
Валенсія: Мамардашвілі — Фульк'є, Москера, Пауліста (Озкачар, 79), Гая — Гільямон (Васкес, 79), Пепелу — Фран Перес (Яремчук, 56), Герра, Дієго Лопес (Уго Гонсалес, 89) — Дуро (Альберто Марі, 89)
Попередження: Моліна, 49, Сауль, 83.