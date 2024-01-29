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Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (22.01.2024 — 28.01.2024).

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо відродження нашої розважальної рубрики та відкривати новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому відразу хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Бажаємо вам приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

📰 "ДОВБИК ПОСУВАЄ БЕЛЛІНГЕМА Й РОЗДЯГАЄ РАМОСА, ВІН — ЗВІР У ЛЮДСЬКІЙ ПОДОБІ", — РЕАКЦІЯ ПРЕСИ ТА ФАНІВ НА ВИБУХОВУ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ УКРАЇНЦІВ ЖИРОНИ.

💭Щоб конкурувати з Мессі за Золотий м'яч — потрібно стати Мессі!

💭Натяк зрозуміли — в МЮ краще Артему не переходити.

📰 ВІНГЕР РЕАЛА ВІНІСІУС ЖУНІОР НАЗВАВ КЛУБ, ЗАРАДИ ЯКОГО ВІН ГОТОВИЙ ПОКИНУТИ МАДРИДСЬКУ КОМАНДУ: "ДУМАЮ, Я МІГ БИ ЗАЛИШИТИСЬ У РЕАЛІ ДО КІНЦЯ СВОЄЇ КАР'ЄРИ. ПРОТЕ КЛУБ МОГО ЖИТТЯ – ЦЕ ФЛАМЕНГУ".

💭Здається, тут є нотка расизму.

📰 ТАКОЖ ВІНІСІУС ПРОКОМЕНТУВАВ СВІЙ ГОЛ ПЛЕЧЕМ/РУКОЮ В МАТЧІ ПРОТИ АЛЬМЕРІЇ (3:2): "ГОЛАСО! ТАК Я ЗАВЖДИ РОБИВ НА ПЛЯЖАХ КОПАКАБАНИ".

📰 ФУТБОЛЬНИЙ АГЕНТ ЖОРЖЕ МЕНДЕШ, ЯКИЙ ПРЕДСТАВЛЯЄ ІНТЕРЕСИ ПОРТУГАЛЬСЬКОГО ФАХІВЦЯ ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ, ВИСЛОВИВСЯ ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ СВОГО КЛІЄНТА З РОМИ: "ЖОЗЕ — ОСОБЛИВИЙ".

💭А ви вже чули, що Ахметов одного дня мріє повернутися на Донбас Арену?

📰 НА НАШОМУ САЙТІ ВИЙШОВ МАТЕРІАЛ ВІД THE ATHLETIC ПІД НАЗВОЮ "ЧИ МОЖЕ РІЗНИЦЯ В ЗАРПЛАТІ СТАТИ ПРИЧИНОЮ НАПРУЖЕННЯ В РОЗДЯГАЛЬНІ?"

💭Класика:

📰 ЧЕЛСІ ЗНИЩИВ МІДЛСБРО У МАТЧІ-ВІДПОВІДІ ТА ВИЙШОВ У ФІНАЛ КУБКА ЛІГИ, ТОДІ ЯК МИХАЙЛО МУДРИК ПРОВІВ, М'ЯКО КАЖУЧИ, ПОСЕРЕДНІЙ МАТЧ.

💭Ви занадто добре нас знаєте...

📰 ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ AFP, КАРІМ БЕНЗЕМА ЗВЕРНУВСЯ ДО КЕРІВНИЦТВА АЛЬ-ІТТІХАДА ІЗ ПРОХАННЯМ ТИМЧАСОВО ПОКИНУТИ КОМАНДУ ЧЕРЕЗ ТИСК, ЯКИЙ ВІН ВІДЧУВАЄ У КЛУБІ.

💭Через декілька років чемпіонат Саудівської Аравії стане одним із найкращих у світі

P. S. Опублікувано на правах реклами.

📰 ДИРЕКТОР СКАУТСЬКОГО ВІДДІЛУ БАВАРІЇ МАРКО НЕППЕ ЗАЛИШАЄ КЛУБ ПІСЛЯ 10 РОКІВ РОБОТИ.

💭Звільнили через те, що не купив Ерлінга Голанда та Андрія Ярмоленка.

📰 ГРАВЦІ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВТОМЛЮЮТЬСЯ ВІД ТАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ЕРІКА ТЕН ГАГА.

💭Ньюпорт був неготовий до таких тактичних настанов від суперника...

📰 КОЛИШНІЙ ФОРВАРД ЗБІРНОЇ БРАЗИЛІЇ РОНАЛДО НАЗАРІО ВИСЛОВИВСЯ ПРО МОЖЛИВИЙ ПЕРЕХІД КІЛІАНА МБАППЕ ДО РЕАЛА: "ЦЯ МИЛЬНА ОПЕРА ВЖЕ ДУЖЕ ЗАТЯГЛАСЯ".

💭Так, у нас в редакції досі бомбить!

📰 ПРЕЗИДЕНТ УЄФА АЛЕКСАНДЕР ЧЕФЕРІН ВИСЛОВИВСЯ ПРО МОЖЛИВИЙ ВИХІД УКРАЇНИ АБО ІЗРАЇЛЮ НА ЄВРО-2024 НА ТЛІ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ: "СВІТ БОЖЕВОЛІЄ, ТОМУ НАЙБІЛЬШЕ ЗАНЕПОКОЄННЯ ВИКЛИКАЄ БЕЗПЕКА".

💭Для нього це не образа.

📰 КРІМ ТОГО, ЧЕФЕРІН ЗАГАДАВ ВИПАДОК, КОЛИ МАНЧЕСТЕР СІТІ ОСКАРЖИВ У CAS ВИКЛЮЧЕННЯ З ЄВРОКУБКІВ НА ДВА РОКИ: "ЯК АДВОКАТ МОЖУ СКАЗАТИ, ЩО ІНОДІ ТИ ВИГРАЄШ ПРОГРАНУ СПРАВУ. А ІНОДІ ПРОГРАЄШ, КОЛИ..."

💭Ваш вихід:

📰 КОЛИШНІЙ НАПАДНИК МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧІЧАРІТО ПОВЕРНУВСЯ ДО ГВАДАЛАХАРИ.

💭Вацко зараз у своєму кабінеті УАФ:

📰 СЕРГІЙ РЕБРОВ ТА ОЛЕКСАНДР ШЕВЧЕНКО — ВІЦЕПРЕЗИДЕНТИ УАФ, ТОДІ ЯК ПАВЛО БОЙЧУК, ЯКИЙ Є ЮРИСТОМ ТА АДВОКАТОМ АНДРІЯ ШЕВЧЕНКА, СТАВ ПЕРШИМ ВІЦЕПРЕЗИДЕНТОМ.

💭Олег Блохін, це Ви?

📰 ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО, КАТЕРИНА МОНЗУЛЬ, МИКОЛА ПАВЛОВ ТА ІНШІ — ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ УАФ.

📰 НАПАДНИК ЧЕЛСІ РОМЕЛУ ЛУКАКУ, ЯКИЙ ЦЬОГО СЕЗОНУ ВИСТУПАЄ ЗА РОМУ НА ПРАВАХ ОРЕНДИ, ВИСЛОВИВСЯ ПРО ПЕРСПЕКТИВИ САУДІВСЬКОЇ ПРО-ЛІГИ: "У НАЙБЛИЖЧІ ДВА РОКИ САУДІВСЬКА ЛІГА СТАНЕ НАЙКРАЩОЮ У СВІТІ".

💭Цей коментар опубліковано не на правах реклами.

📰 ЮРГЕН КЛОПП ЗАЛИШИТЬ ЛІВЕРПУЛЬ НАПРИКІНЦІ СЕЗОНУ.

💭Стереотипи!

📰 ХАВІ ОГОЛОСИВ, ЩО ЗАЛИШИТЬ БАРСЕЛОНУ НАПРИКІНЦІ СЕЗОНУ.

💭 У нас є ще один анонс:

💭 Прийміть наші щирі вибачення...

ПРЕЗИДЕНТ БАРСЕЛОНИ ЖОАН ЛАПОРТА ВІДРЕАГУВАВ НА ЗАЯВУ ХАВІ ПРО ВІДСТАВКУ З ПОСАДИ ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА: "МАЄМО ДОКЛАСТИ ВСІХ ЗУСИЛЬ, ЩОБ ВИГРАТИ ЛІГУ ЧЕМПІОНІВ".

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