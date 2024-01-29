Іспанія

Мексиканський фахівець Рафа Маркес розглядає можливість приходу на місток головного тренера Барселони.

Головний тренер Барселони Б Рафаель Маркес вважається головним кандидатом на посаду коуча Барси після відходу Хаві. 44-річний фахівець оцінив таку можливість.

"Прикро, що перша команда зазнала такої поразки (від Вільярреала — 3:5). Рада клубу матиме час все обміркувати. З цього моменту і до закінчення сезону вибором тренера вони займатимуться самі. Це в їхніх руках.

Продовжуватиму підготовку команди. Задоволений роботою, яку я проводжу з дітьми, це частина процесу. Якщо це станеться зі мною, то свого часу. Найголовніше — зосередитися і продовжувати підготовку, тому що це мій другий сезон як тренер.

Постараюся продовжувати готуватися, щоб, коли настане час, бути готовим якнайкраще. Не можна відмовити у такій можливості. Якщо вона з'явиться – намагатимусь бути доступним і докладу всіх зусиль", – сказав Маркес.

Нагадаємо, напередодні Барселона вилетіла з Кубка Іспанії від Атлетіка.