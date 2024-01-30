Іспанія

Президент Ла Ліги Хав’єр Тебас висловився про можливий трансфер Кіліана Мбаппе з ПСЖ в Реал Мадрид.

Очільник іспанської Ла Ліги Хав’єр Тебас вважає, що лідер ПСЖ Кіліан Мбаппе влітку може опинитись в Реалі. Він оцінив таку можливість як дуже високу.

"Існує висока ймовірність, що Мбаппе перейде в Реал – понад 50%.

Але це особиста думка. Все залежить від Реала, їм вирішувати", – сказав Тебас.

Чинний контракт Мбаппе з ПСЖ розрахований до червня 2024 року.

Нагадаємо, головний тренер Реала Карло Анчелотті на пресконференції заявив, що не буде відповідати на запитання щодо потенційного трансферу французького нападника.