Головний тренер Атлетика Ернесто Вальверде прокоментував відхід Хаві з посади тренера Барселони.
Ернесто Вальверде та Хаві, gettyimages
30 січня 2024, 12:59
Колишній наставник "блаугранас" вважає, що Хаві поступив мудро і нагадав, що він завоював з Барселоною важливий трофей.
"Кожен має приймати власні рішення. Я знаю, що означає бути тренером Барселони і як там усе влаштовано.
Ми не повинні забувати, що Хаві виграв Ла Лігу як тренер, а як гравець Барси він завоював усе.
Він ухвалив рішення і вважає, що так буде краще для нього. Я багато в чому можу зрозуміти", — сказав фахівець.
Нагадаємо, що раніше про зв'язки з Барселоною спростував поточний головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета.