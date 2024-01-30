Іспанія

Головний тренер Атлетика Ернесто Вальверде прокоментував відхід Хаві з посади тренера Барселони.

Колишній наставник "блаугранас" вважає, що Хаві поступив мудро і нагадав, що він завоював з Барселоною важливий трофей.

"Кожен має приймати власні рішення. Я знаю, що означає бути тренером Барселони і як там усе влаштовано.

Ми не повинні забувати, що Хаві виграв Ла Лігу як тренер, а як гравець Барси він завоював усе.

Він ухвалив рішення і вважає, що так буде краще для нього. Я багато в чому можу зрозуміти", — сказав фахівець.

Нагадаємо, що раніше про зв'язки з Барселоною спростував поточний головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета.