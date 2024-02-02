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Football.ua розповідає про найцікавіші переходи.

1 лютого 2024 року в топових чемпіонатах Європи закрилося трансферне вікно. На подив, загалом Deadline Day пройшов спокійно, не було гучних трансферів та інтриги до останньої хвилини.

Проте, є низка цікавих трансферів і ми зібрали десятку кращих на наш погляд.

*ціни вказані за версією Transfermarkt

Цей перехід є унікальним для турецької Суперліги. Річ у тім, що це найдорожчий продаж турецької команди в історії чемпіонату. Також, крім сплаченої суми в 30 мільйонів євро, є низка бонусів, які можуть бути виплачені в разі досягнення тих чи інших спортивних результатів.

Головний тренер Баварії Томас Тухель шукав захисника, і клуб придбав його. Великим плюсом є й те, що Бої — універсальний гравець. Незважаючи на те, що він грає праворуч у захисті, він також може діяти і на протилежному фланзі.

Півзахисник відмінно проявив себе у складі чемпіона Бельгії. Як не згадати про камбек Шахтаря в грі проти бельгійської команди? Тоді саме Вермерен відзначився двома результативними передачами.

Повідомляється, що за Вермерена заплатили 18 мільйонів євро, а також ще п'ять мільйонів може бути виплачено у вигляді бонусів. Але і це не все, також є опція, що в разі перепродажу центрального півзахисника, Атлетіко 10% від суми віддасть Антверпену у такому випадку.

Ще відносно недавно від бразильця були великі очікування, однак, схоже, свій вибір він зробив остаточно.

Лоді виступав в Атлетіко протягом кількох сезонів, потім трапилася несподівана оренда в Ноттінгем Форест. Англійський клуб його не викупив, але потім з'явився варіант із Марселем, де він затримався на півроку.

За французьку команду бразилець провів 23 гри у всіх турнірах, встиг відзначитися асистом, а потім у віці 25 років вирішив вирушити на заробітки.

Наполі в цьому сезоні не той, який був грізною силою і вже по ходу минулого сезону було очевидно, що вони візьмуть чемпіонський титул. Та й Ельмас грав не найкращим чином, внаслідок чого команда з Неаполя була не проти продати македонця в Лейпциг.

У Серії А в сезоні-2023/24 Ельмас відіграв лише 334 хвилини (11 ігор) і 5 поєдинків у ЛЧ (144 хвилини). У Лейпцигу, ймовірно, у нього буде більше хвилин на полі.

Коли йдеться про Челсі, складно щось говорити або прогнозувати. У клубі може статися все, що завгодно.

Наприклад, у команді низка травм, була інформація в ЗМІ, що Маурісіо Почеттіно потрібен захисник, але клуб вирішив віддати Матсена в оренду. Логіку зрозуміти складно, але в керівництві, напевно, щось знають...

Голландець був не проти покинути Челсі, щоб отримувати більше ігрової практики. Він уже встиг провести три повних поєдинки по 90 хвилин і навіть відзначився результативною передачею. Подейкують, що у Боруссії Дортмунд є опція викупу, якою клуб, у разі чого, скористається.

Даєр втратив місце у стартовому складі Тоттенгема, тому цей перехід є дещо дивним. Уважні відвідувачі сайту вже встигли пожартувати, що "Гаррі Кейн підтягує своїх друзів із Тоттенгема".

У принципі, а чому б і ні? Томасу Тухелю видніше, та й це всього лише оренда, а Ерік може закрити одразу три позиції: центрального захисника, правого і опорного.

Як бойова одиниця до кінця сезону — цілком непоганий варіант.

Після переходу з Лідса, англієць так і не зумів заграти в Манчестер Сіті належним чином. Звісно, був такий період, коли травми не дозволяли цього зробити, однак потім Пеп Гвардіола все одно не часто підпускав Калвіна до основи.

Наприклад, у першій половині сезону Філліпс провів лише 10 поєдинків за Сіті, а якщо говорити за хвилини, які йому виділялися, то там досить скромний час.

У Вест Гемі англієць може отримати ігрову практику, а якщо футболіст проявить себе, "молотобійці" його викуплять і Сіті поверне частину витрачених коштів.

Виступи румуна не залишилися непоміченими, і швидше за всіх поквапився Тоттенгем. Була інформація, що на Раду претендувала Баварія. Ймовірно, інтерес мюнхенського клубу був не таким серйозним, але тим не менш.

Основне амплуа Раду — центральний захисник, але також він має досвід виступів праворуч і ліворуч в обороні. Тоттенгему стане в нагоді такий гравець, і він уже встиг зіграти два матчі в АПЛ, щоправда, в сумі лише сім хвилин.

Німець почав втрачати позиції в Лейпцигу, однак це не збентежило "шпор", внаслідок чого вони підписали в оренду колишнього форварда Челсі. І поки що футболіст грає досить непогано, якщо дивитися на статистику: два матчі в АПЛ — два асисти.

Але, якщо згадати Вернера по Челсі, то внесок його в гру корисний, але все ж чекаєш від нападника голів.

Може, 27-річний футболіст заграє в Тоттенгемі і його викуплять. Час покаже.

Англієць, нарешті, покинув Манчестер Юнайтед після затяжного конфлікту з Еріком тен Гагом. Нагадаємо, що вінгер перестав потрапляти в заявку своєї команди, після того, як у них стався конфлікт із тренером. Всього три матчі на полі в сезоні-2024/24 (76 хвилин в сумі).

А ось після повернення в Боруссію Санчо одразу почав показувати результативні дії на полі: 3 матчі та 2 результативні передачі. Приблизно 92 хвилин на результативну дію.

Є надія, що англієць поверне колишні кондиції, МЮ з радістю його продасть, а Боруссія отримає скандального вінгера, який прекрасно знайомий з Бундеслігою і допомагатиме команді в досягнення високих результатів.