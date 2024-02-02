Іспанія

Польський форвард дав оцінку своїм виступам минулого року.

Нападник Барселони Роберт Левандовські розповів, чому у 2023 році його результативність зменшилась.

"Торік був момент, коли я почувався слабшим не лише ментально, а й фізично. Того року всі негативні чинники злилися докупи й настали раптово. Усе склалося разом. Звичайно, я припускався помилок. Я потрапив до якогось потоку, з якого дуже довго виборсувався. А у футболі це нелегко зробити за тиждень чи два.

Під час ЧС-2022 я пройшов тести та побачив, що фізично у мене все гаразд, я продовжую рухатися вперед. Це означає, що попереду на мене чекає ще безліч хороших ігор. Але у 2023-му вогонь усередині мене згас", — сказав Левандовські в інтерв'ю Foot Truck.

Нагадаємо, Левандовські — найстарший автор голу Реалу в Ель-Класіко.