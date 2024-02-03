Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 23-го туру Прімери, який пройде 03 лютого та розпочнеться о 22:00.

У рамках двадцять третього туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Жирона та Реал Сосьєдад. Поєдинок обіцяє бути нелегким для обох колективів.

ЖИРОНА — РЕАЛ СОСЬЄДАД

СУБОТА, 03 ЛЮТОГО, 22:00. ЕСТАДІО МУНІСІПАЛЬ ДЕ МОНТОЛІВІ, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС МАНСАНО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

В даному цікавому матчі Жирона буде намагатися виграти і далі йти на першому місці. У двох попередніх турах команда виграла в Севільї і Сельти.

Реал Сосьєдад виступає не дуже вдало. Лише перемога та декілька невиграшних зустрічей, необхідно стабільно набирати бали та рухатися вгору у таблиці.

Артем Довбик та Віктор Циганков мають бути готові зіграти і можливість зробити статистику ще краще. Та і в цілому в клубу немає важливих гравців з пошкодженнями, можна готуватися до відповідальних матчів цього сезону з максимальною готовністю.

В складі нинішнього опонента дещо інша ситуація, що впливає на результати команди. Не зможуть взяти участь Такефуса Кубо, Кіран Тірні, не виключені інші зміни у складі одного з дуже цікавих колективів Ла Ліги.

У матчі чемпіонату цієї кампанії відбулася нічия 1:1. Говорячи стосовно інших матчів Реал Сосьєдад виграв 7 із них, а Жирона 3 у іспанських турнірах.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Жирона: Гассаніга — Коуто, Е. Гарсія, Блінд, Гутьєррес — Циганков, Мартін, А. Гарсія, Еррера, Савіо — Довбик

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Ле Норман, Субельдія, Галан — Туррьєнтес, Субіменді, Меріно — Мендес, Садік, Оярсабаль

Не зіграють: Вілья, Лопес, Рока, Хастін — Тірні, Меркеланс, Муньйос, Фернандес, Кубо, Траоре

Під питанням: Хуанпе — Елустондо, Захарян, Барренечеа

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