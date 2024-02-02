Іспанія

Президент мадридського Реала похвалив українського голкіпера Андрія Луніна.

У 20-му турі Ла Ліги Реал здолав Хетафе (2:0) та очолив турнірну таблицю, випередивши на два очки Жирону. Дублем в цьому матчі відзначився нападник "бланкос" Хоселу.

Тим часом український голкіпер "королівського клубу" Андрій Лунін відіграв хороший матч, зробивши кілька сейвів, що не залишилось поза увагою президента клубу Флорентіно Переса.

Після гри Перес спустився у роздягальну команди, щоб похвалити гравців. Іспанський функціонер звернувся також і до Андрія Луніна.

"Ти провів чудовий матч. Дуже добре", – сказав Флорентіно голкіперу збірної України.

Звіт про матч Хетафе — Реал читайте в матеріалі на Football.ua.