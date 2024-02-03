Іспанія

Сагу з ротацією голкіперів "вершкових" можна вважати завершеною?

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті визначився, який голкіпер захищатиме ворота "вершкових" до відновлення після травми основного гравця Тібо Куртуа, повідомляє портал Defensa Central.

Хетафе — Реал 0:2 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги 01.02.2024

Досі італійський спеціаліст практикував політику ротацій воротарів клубу, але гра Андрія Луніна у матчі проти Хетафе, ймовірно, все ж таки вплинула на його остаточне рішення. За даними джерела, на тренувальній базі Вальдебебас Анчелотті оголосив, що саме 24-річний українець, а не Кепа Аррісабалага, має стати основним голкіпером Реала до повернення Куртуа.

Якщо все піде за планом, Лунін знову опиниться у рамці воріт "вершкових" на найближчі поєдинки. Поточний місяць буде для клубу надважливим, оскільки попереду у них дуелі з Атлетіко (4 лютого) та Жироною (10 лютого) у Ла Лізі, а також старт в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг (13 лютого).

Зазначимо, що бельгієць Куртуа випереджає графік відновлення після розриву "хрестів". Є ймовірність, що він повернеться на поле вже у квітні.

У поточному сезоні Лунін взяв участь у 14 матчах Реала у всіх турнірах, пропустивши 12 голів і 6 разів залишивши свої ворота "сухими".

Нагадаємо, Лунін відіграв "на нуль" у переможному для Реала дербі проти Хетафе. Повідомляється, що українця похвалив президент клубу Флорентіно Перес.