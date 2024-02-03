Карло Анчелотті, Getty Images
03 лютого 2024, 00:13
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті визначився, який голкіпер захищатиме ворота "вершкових" до відновлення після травми основного гравця Тібо Куртуа, повідомляє портал Defensa Central.
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Досі італійський спеціаліст практикував політику ротацій воротарів клубу, але гра Андрія Луніна у матчі проти Хетафе, ймовірно, все ж таки вплинула на його остаточне рішення. За даними джерела, на тренувальній базі Вальдебебас Анчелотті оголосив, що саме 24-річний українець, а не Кепа Аррісабалага, має стати основним голкіпером Реала до повернення Куртуа.
Якщо все піде за планом, Лунін знову опиниться у рамці воріт "вершкових" на найближчі поєдинки. Поточний місяць буде для клубу надважливим, оскільки попереду у них дуелі з Атлетіко (4 лютого) та Жироною (10 лютого) у Ла Лізі, а також старт в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг (13 лютого).
Зазначимо, що бельгієць Куртуа випереджає графік відновлення після розриву "хрестів". Є ймовірність, що він повернеться на поле вже у квітні.
У поточному сезоні Лунін взяв участь у 14 матчах Реала у всіх турнірах, пропустивши 12 голів і 6 разів залишивши свої ворота "сухими".
Нагадаємо, Лунін відіграв "на нуль" у переможному для Реала дербі проти Хетафе. Повідомляється, що українця похвалив президент клубу Флорентіно Перес.