Іспанія

Бельгійський голкіпер Реала Тібо Куртуа випереджає графіки відновлення.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа повернувся до тренувального процесу ще на початку січня. Голкіпер Реала випереджає графік відновлення та має шанс зіграти в цьому сезоні.

Як повідомляє Cope, голкіпер має шанс бути готовим вийти на поле у квітні.

Нагадаємо, Куртуа отримав пошкодження у серпні та, як очікувалось, не зіграє до кінця сезону. Крім того, скоріш за все, воротар пропустить Євро-2024.

Додамо, нещодавно стало відомо, що подібна травма спіткала також Давіда Алабу, який тепер теж пропустить Євро-2024.