Бельгійський голкіпер Реала Тібо Куртуа випереджає графіки відновлення.
ТІБО КУРТУА, GETTY IMAGES
30 січня 2024, 13:35
Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа повернувся до тренувального процесу ще на початку січня. Голкіпер Реала випереджає графік відновлення та має шанс зіграти в цьому сезоні.
Як повідомляє Cope, голкіпер має шанс бути готовим вийти на поле у квітні.
Нагадаємо, Куртуа отримав пошкодження у серпні та, як очікувалось, не зіграє до кінця сезону. Крім того, скоріш за все, воротар пропустить Євро-2024.
Додамо, нещодавно стало відомо, що подібна травма спіткала також Давіда Алабу, який тепер теж пропустить Євро-2024.