Завершився шостий поєдинок 23 туру чемпіонату Іспанії.
Вільярреал - Кадіс, Getty Images
04 лютого 2024, 17:07
У рамках двадцять третього туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Вільярреал приймав Кадіс на Естадіо де ла Кераміка.
Порадувати глядачів голами команди не зуміли як у першому, так і у другому таймі матчу. Кадіс втратив можливість бодай тимчасово вирватися з зони вильоту чемпіонату. Їхня серія без перемог у турнірі триває вже 18 поєдинків. Останню перемогу клуб здобув якраз у першій дуелі з Вільярреалом (3:1), яка відбулася 1 вересня 2023 року.
Вільярреал — Кадіс 0:0
Вільярреал: Йоргенсен — Кіко, Альбіоль, Куенка, А. Морено — Ахомаш (Гедеш, 46), Комесанья (Капу, 70), Коклен (Трігерос, 89), Баена — Ж. Морено, Серлот (Моралес, 46)
Кадіс: Ледесма — Карселен, Мере, Чуст, Л. Пірес — Алехо (Хуанмі, 75), Фернандес, Ескаланте (Куаме, 90+3), Наварро (Гомес, 82) — Собріно (Сальдуа, 90+3), Рамос (Окампо, 82)
Попередження: Коклен, Комесанья, Баена — Карселен