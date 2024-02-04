Іспанія

Завершився шостий поєдинок 23 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках двадцять третього туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Вільярреал приймав Кадіс на Естадіо де ла Кераміка.

Порадувати глядачів голами команди не зуміли як у першому, так і у другому таймі матчу. Кадіс втратив можливість бодай тимчасово вирватися з зони вильоту чемпіонату. Їхня серія без перемог у турнірі триває вже 18 поєдинків. Останню перемогу клуб здобув якраз у першій дуелі з Вільярреалом (3:1), яка відбулася 1 вересня 2023 року.

Вільярреал — Кадіс 0:0

Вільярреал: Йоргенсен — Кіко, Альбіоль, Куенка, А. Морено — Ахомаш (Гедеш, 46), Комесанья (Капу, 70), Коклен (Трігерос, 89), Баена — Ж. Морено, Серлот (Моралес, 46)

Кадіс: Ледесма — Карселен, Мере, Чуст, Л. Пірес — Алехо (Хуанмі, 75), Фернандес, Ескаланте (Куаме, 90+3), Наварро (Гомес, 82) — Собріно (Сальдуа, 90+3), Рамос (Окампо, 82)

Попередження: Коклен, Комесанья, Баена — Карселен