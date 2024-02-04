Іспанія

Для 24-річного українця це буде 15 матч цього сезону.

Сьогодні, 4 лютого, відбудеться мадридське дербі, в якому Реал на Сантьяго Бернабеу прийме Атлетіко.

Тренерський штаб "вершкових" на чолі з Карло Анчелотті вирішив довірити місце у воротах українському воротареві Андрію Луніну.

Реал: Лунін, Лукас Васкес, Карвахаль, Начо, Менді, Вальверде, Камавінга, Кроос, Беллінгем, Родріго, Вінісіус Жуніор.

Для 24-річного українця це буде 15 матч цього сезону. До цього він провів шість матчів на нуль за 12 пропущених м'ячів.

Нагадаємо, матч Реал — Атлетіко розпочнеться о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими моментами матчу можна буде на Football.ua.