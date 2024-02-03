Іспанія

Наставник "вершкових" поділився своїми думками перед грою з Атлетіко.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував майбутній матч 23 туру іспанської Ла Ліги проти Атлетіко, а також відповів на питання конкуренції між воротарями — Кепою Аррісабалагою та Андрієм Луніним.

"Це ще один важливий матч. Ми зустрічалися з Атлетіко три рази за короткий час, і вони були дуже конкурентоспроможними. Це було чудове видовище. Думаю, завтра буде те саме.

Зважаючи на цінність суперника та важливість матчу, нам корисно повернутися на Бернабеу. Він завжди допомагав нам і він це зробить завтра. Це буде напружена гра із великим тиском. Атлетіко та Барселона — суперники з індивідуальною якістю та гарною організацією. Це дуже високий рівень.

Травма Рюдігера? За останні дні він значно покращав. Я чекаю такого ж покращення між сьогоднішнім та завтрашнім днем. Він буде в заявці, і завтра я вирішу, гратиме він чи ні.

Камавінга може зіграти на позиції центрального захисника. Він дуже швидко відбирає м'яч, у боротьбі швидкий та сильний. У мене також є Менді та Карвахаль. Ці три варіанти вселяють у мене впевненість, і я думаю, що вони зможуть досягти хороших результатів. Робота центрального захисника — найпростіша у футболі, тому що їм доводиться більше використовувати голову, аніж силу.

Це не вирішальна гра, але важлива. Дуже важливо взяти очки в цей момент перед Лігою чемпіонів. Це дуже важливі ігри. Ми маємо скористатися двома домашніми матчами, щоб набрати очки.

Сімеоне один із найскладніших тренерів, бо він дуже добре керує командою. Він один із суперників, яких я дуже поважаю через його здатність читати гру.

Кроос має деякі важливі характеристики для нашої гри. Він дуже добре поводиться з м'ячем, і це дуже важливо. Модрич провів вражаючу гру із м'ячем проти Хетафе. Це говорить про силу, яку він має. Дуже складно залишити на лавці таких професіоналів, які добре тренуються і працюють, і тим більше гравців, які визначають епоху. Ми повинні бути вдячні за все, що він зробив.

Воротарська позиція? Я беру до уваги те, що Кепа та Лунін не зіграли у трьох іграх поспіль. Це збільшує конкуренцію та невизначеність для них обох. Вони обидва мотивовані та прогресують. Завтра буде новий вибір. Вони ще не знають, хто гратиме завтра, але рішення не вплине на наступні ігри. Вони мають бути мотивовані, бо наближаються важливі матчі у Лізі чемпіонів, і ротація є корисною для них.

Хаві та його заяви про результати у Ла Лізі? Я професіонал і, як професіонал, не хочу опускатися до цього рівня з поваги до іспанського футболу. Не питайте мене більше про це, тому що я не хочу опускатися до непрофесійного рівня", - наводить слова Анчелотті прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Реал — Атлетіко відбудеться завтра, 4 лютого, о 22:00 за київським часом.