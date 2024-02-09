Іспанія

Зустріч двох лідерів іспанської Ла Ліги запланована на 10 лютого.

У суботу, 10 лютого, відбудеться центральний матч 24 туру іспанської Ла Ліги, в якому між собою зіграють лідери чемпіонату – Реал та Жирона.

Тренерський штаб жирондинців на чолі з Мічелом визначився із футболістами, які зможуть взяти участь у матчі.

У заявку потрапили обидва українці — вінгер Віктор Циганков та нападник Артем Довбик, щодо якого були сумніви через нещодавнє пошкодження.

Цього сезону Циганков провів 22 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав три асисти. На рахунку Довбика 24 матчі, 14 голів та вісім гольових передач.

Зазначимо, що матч із "вершковими" через дискваліфікації пропустять захисник Дейлі Блінд, півзахисник Ангель Еррера та головний тренер Мічел.

Нагадаємо, матч Реал — Жирона відбудеться завтра, 10 лютого, о 19:30 за київським часом.