Іспанія

У Альмерії та Лас-Пальмаса треба запитати.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес виступив на церемонії вручення пам'ятних відзнак членам клубу, які були з "вершковивми" протягом 25-ти, 50-ти та 60-ти років. Цитує 76-річного іспанця Marca.

"Мадридський Реал — це найвибагливіша спортивна організація, яка переконана, що чесна гра – це шлях до перемоги. Ось чому сьогодні ми хочемо продемонструвати прихильність та повагу, які клуб відчуває до вас.

Вручаючи ці відзнаки, я знаю, що ви ніколи цього не забудете, і тому пишаюся тим, що розділяю так багато мрій. Без вас нічого не можна було б збудувати. Завдяки вам ми долаємо неможливі випробування", — заявив Перес.

В рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги, мадридський Реал на Сантьяго Бернабеу буде приймати каталонську Жирону. Гра відбудеться сьогодні, о 19:30 за київським часом.