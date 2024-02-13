Іспанія

Український форвард вже повернувся до тренувального процесу.

Нападник Валенсії Роман Яремчук не зміг допомогти своїй команді у минулому матчі Ла Ліги проти Лас-Пальмаса (0:2) через хворобу. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, 28-річний українець мав легкі симптоми грипу, включаючи температуру. При цьому він потрапив до заявки, але на полі не з'являвся.

Також наголошується, що сьогодні, 13 лютого, він вже відновив тренування у складі "кажанів".

Нинішнього сезону Яремчук провів 20 матчів, у яких забив три м'ячі.

Свій наступний матч Валенсія проведе проти Севільї. Гра відбудеться 17 лютого, о 22:00 за київським часом.