Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (29.01.2024 — 04.02.2024).
Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.
Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!
Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.
P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.
Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!
💭Після гри статистика була більш вражаючою
📰 ЛІВЕРПУЛЬ ЗНАЙШОВ ЗАМІНУ ЮРГЕНУ КЛОППУ В ПОРТУГАЛІЇ, ЗАЦІКАВИВШИСЬ РУБЕНОМ АМОРІМОМ ІЗ ЛІСАБОНСЬКОГО СПОРТІНГА.
💭Ну що? Щось видно?
💭Ігуаїн завершив тренерську кар'єру ще після поразки від Дніпра.
💭Схема працює, користуйтеся:
💭Коментар від кента Рашфорда:
💭Після довготривалих підрахунків та аналізу наявних даних, можемо упевнено констатувати наступне:
💭Тут знову потребується допомога висококваліфікованого спеціаліста:
💭Дякуємо за допомогу!
📰 ТРАНСФЕР МОЙЗЕ КІНА З ЮВЕНТУСА ДО МАДРИДСЬКОГО АТЛЕТІКО ЗІРВАВСЯ, ОСКІЛЬКИ ІТАЛІЙСЬКИЙ ФОРВАРД НЕ ЗМІГ ПРОЙТИ МЕДОГЛЯД.
💭"This is football heritage". (с)
💭"Інших НЕ МЕНШ зіркових футболістів"? Це якась кричуща неповага до Сергія Кривцова!
📰 ПРЕЗИДЕНТ МАДРИДСЬКОГО РЕАЛА ФЛОРЕНТІНО ПЕРЕС ПІСЛЯ ПЕРЕМОЖНОЇ ГРИ З ХЕТАФЕ (2:0) СПУСТИВСЯ У РОЗДЯГАЛЬНУ КОМАНДИ ТА ПОХВАЛИЛ УКРАЇНСЬКОГО ГОЛКІПЕРА АНДРІЯ ЛУНІНА: "ТИ ПРОВІВ ЧУДОВИЙ МАТЧ. ДУЖЕ ДОБРЕ".
📰 БАВАРІЯ РОЗГЛЯДАЛА МИХАЙЛА МУДРИКА НА ЗАМІНУ ТРАВМОВАНОМУ КІНГСЛІ КОМАНУ, ПРОТЕ У ПІДСУМКУ ПІДПИСАЛА БРАЯНА САРАГОСУ З ГРАНАДИ.
💭А ще там Луїс Енріке вирушив до Бразилії, якщо пропустили...😏
📰 НАПАДНИК БАРСЕЛОНИ РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСЬКІ РОЗПОВІВ, ЧОМУ У 2023 РОЦІ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЗМЕНШИЛАСЬ: "ВОГОНЬ УСЕРЕДИНІ МЕНЕ ЗГАС".
💭Користувачів нашого сайту, що змінили аватарку профіля на фото Пуйоля, дійсно помітно побільшало. Мда...
💭Із такими умовами Реал міг підписати Мбаппе ще років п'ять тому...
💭Для всіх, у кого були питання щодо жовтої Романа за зняту футболку під час святкування гола в першому таймі:
📰 АСИСТ МИХАЙЛА МУДРИКА НЕ ДОПОМІГ ЧЕЛСІ ВРЯТУВАТИСЬ ВІД ПОРАЗКИ ВУЛВЕРГЕМПТОНУ (2:4). НАПЕРЕДОДНІ ЦЬОГО МАТЧУ КЕРМАНИЧ "СИНІХ" МАУРІСІО ПОЧЕТТІНО НАСТУПНИМ ЧИНОМ ПОЯСНИВ, ЧОМУ УКРАЇНЕЦЬ НЕ ВИХОДИТЬ В СТАРТІ: "МУДРИКУ ПОТРІБНО ДОДАВАТИ".
💭"Давай по новой Міша. Всьо х..." (с)
📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР ЧЕЛСІ МАУРІСІО ПОЧЕТТІНО ПОДІЛИВСЯ КОМЕНТАРЕМ ПІСЛЯ ПОРАЗКИ ЙОГО КОМАНДИ ВІД ВУЛВЕРГЕМПТОНА: "ГРАВЦІ ЧЕЛСІ НЕРВУЮТЬ І НЕ СПРАВЛЯЮТЬСЯ ЗІ СТРЕСОМ".
💭Здається, це буде ще той стрес...