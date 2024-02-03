Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 3 лютого 2024 року, 15:00.

У рамках 23 туру чемпіонату Іспанії Валенсія приймала Альмерію на Месталья Стедіум і зуміла втримати перемогу.

Господарі поля забезпечили собі комфортну перевагу у два м'ячі ще у першому таймі. Зокрема, голом відзначився український нападник "кажанів" Роман Яремчук. По перерві Альмерія скоротила відставання, але зачепитися бодай за нічию аутсайдер турніру так і не зміг.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Валенсія — Альмерія у рамках 23-го туру іспанської Ла Ліги-2023/24:

Валенсія — Альмерія 2:1

Голи: Дуро, 14, Яремчук, 23 — Аррібас, 50

На 61-й хвилині Пепелу (Валенсія) не забив пенальті (штанга).

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Москера, Дженк, Гая — Лопес (Петер Гонсалес, 61), Пепелу, Гільямон (Амалла, 90+1), Герра (Васкес, 70) — Яремчук (Марі, 70), Дуро.



Альмерія: Машиміану — Пубіль, Чумі (Мілованович, 83), Монтес (Баба, 34), Сентельєс — Лопі, Гонсалес, Мелеро (Лосано, 61) — Аррібас (Робертоне, 83), Баптістао (Ромеро, 61), Рамазані.



Попередження: Яремчук, Герра, Москера, Гільямон — Сентельєс, Гонсалес, Лосано, Рамазані, Робертоне



На 90+2-й хвилині був вилучений Лео Баптістао (Альмерія) (неспортивна поведінка, не на полі).