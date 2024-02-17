Украина: Вторая лига

Чергова українська команда зникає з футбольної мапи України.

Запорізький Металург оголосив про зняття своєї другої команди з чемпіонату Другої ліги через нестачу фінансування.

"КП МФК Металург прийняло важке рішення про відмову своєї команди від участі в чемпіонаті України серед клубів Другої ліги через фінансові труднощі.

Депутати Запорізької міської ради суттєво зменшили фінансування КП МФК Металург на 2024-й рік, зберегти обидві професійні футбольні команди у прифронтовому місті після скорочення бюджету стало неможливим.

Таким чином прийнято рішення залишити одну професійну команду та розформувати Металург-2", — йдеться у заяві пресслужби клубу.

В першій частині чемпіонату Металург-2 набрав 16 очок в 16 матчах та посідає 10-ту сходинку із 15 команд.