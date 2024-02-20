Іспанія

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Черговий тур Прімери багатий на цікаві матчі. Реал не зміг виграти у Райо, а Жирона програла Атлетіку.

Результати туру

Барселона виграла в Сельти у виїзному матчі

Барселона розпочала матч проти Сельти Віго на Балаїдосі після ще одного невдалого домашнього матчу. Гранада не лише зіграла внічию на Монжуїку, а й забила господарям три голи. Хаві вирішив внести незначні корективи в склад. Рональд Араухо повернувся у захист. Жюль Кунде знову зіграв на позиції правого захисника, а Жоау Канселу зайняв його місце зліва. Третій матч поспіль партнером Френкі де Йонга в півзахисті став Андреас Крістенсен. Педрі з'явився перед двома інсайдами. Ілкая Гюндогана не було, але знайшлося місце для Вітора Роке, який приєднався до Ламіне Ямала та Роберта Левандовські в атаці.

Гості почали дуже хоробро. На 10-й хвилині Ламіне Ямал мав чудову нагоду, але його технічний удар відбив Вісенте Гуайта. Через хвилину Сельта була впритул, коли Яго Аспас віддав пас на Йоргена-Странд Ларсена, наміри якого добре відчув Марк-Андре тер Штеген і легко зловив м’яч після його удару. На 22-й хвилині Вітор Роке зіпсував контратаку невдалим прийомом м'яча. Однак гра виглядала набагато краще, ніж попередніми тижнями.

У гостей було багато моментів для швидкої атаки, але їм не вистачило влучності. Педрі провів черговий посередній матч. Він часто робив неправильний вибір, сповільнюючи дії або навіть втрачаючи м'яч. Однак захист виглядав набагато краще, попереду часто грали Пау Кубарсі та Рональд Араухо. На 44-й хвилині Роберт Левандовські випередив Вісенте Гуайта і вибив м'яч після навісу Ламіне Ямала. Через мить молодий вінгер цього разу добре віддав на Роберта, а форвард тут же взяв м’яч і пробив, чітко перегравши захист Сельти. Господарі могли зрівняти рахунок завдяки Оскару Мінгесі, але захисник змарнував свою нагоду.

У перерві на полі з'явився Іньїго Мартінес, який замінив Рональда Араухо. Другий тайм почався невдало для гостей. Сельта вийшла в швидку атаку, Яго Аспас пробив по воротах, а після рикошету від Жюля Кунде м’яч потрапив у сітку. Хаві вирішив внести додаткові зміни. Андреаса Крістенсена замінив Ілкай Гюндоган, а Віторе Роке — Рафінья. Тим часом у Ламіне Ямала була хороша нагода, але він пробив дуже далеко. На 67-й хвилині Сельта могла вийти вперед, але Жюль Кунде в останній момент допоміг Марк-Андре тер Штегену відвести небезпеку біля власних воріт. У відповідь Рафінья пробив, але його удар заблокували, а через мить навіс зняли захисники галісійського колективу.

Коли вже здавалося, що підопічні Хаві вдруге поспіль втратять очки в чемпіонаті, Ламіне Ямал заробив 11-метровий удар, і арбітр без вагань вказав на позначку і дав можливість Барселоні вийти вперед. Роберт Левандовські підійшов до м'яча і пробив невдало, втім повтори показали, що Вісенте Гуайта занадто рано відірвав обидві ноги від лінії воріт, тож арбітр наказав повторити пенальті. З другої спроби Роберт не помилився і вивів Барселону вперед. Через мить Ламіне Ямал намагався забити самотужки, але явно не влучив.

Гравці Хаві зуміли здобути три очки на складному виїзді, хоча гра виглядала невдало. Вітор Роке та Педрі зіграли не дуже добре, а у другому таймі діям бракувало темпу. Однак найголовніше – це перемога, яка дозволить клубу у кращому настрої підготуватися до матчу з Наполі в Лізі чемпіонів.

Реал зіграв внічию з Райо Вальєкано

Зустрічі з Райо Вальєкано ніколи не бувають легкими. Багато візитів Реалу на його стадіон це доводили, і цього сезону вже була нульова нічия на Сантьяго Бернабеу, де суперник — на незадоволення королівської команди — взяв одне очко. Карло Анчелотті вирішив зробити кілька замін, і присутність Дані Карвахаля і Тоні Крооса на лаві запасних, можливо, не дивувала, але викликала сумніви.

Початок матчу був на користь Реалу. Мадрид вдало і швидко пройшов пресингову лінію, і після трьох передач вперед Хоселу обіграв Столе Дімітрієвські. Після чудового старту Реал домінував, але не скористався моментом. У Райо було багато проблем з побудовою атак, але як тільки це вдалося, він легко пройшов правий фланг іспанського гранду та виконав удар, який був заблокований рукою Едуардо Камавінги.

Рішення арбітра знову вимагало перегляду ВАР, але було правильним на 100%. Рауль де Томас з одинадцяти метрів переграв Андрія Луніна і зрівняв рахунок. Однак Реал грав не так, як на початку. Гравці поводилися так, ніби через цей один влучний удар інші напрацювання вже не були настільки ефективними. Грали необережно, неточно. Ні Браїм Діас, ні Вінісіус не змогли придумати чогось незвичайного, Лука Модрич теж виглядав не дуже впевнено, а захисники не змогли знайти спільну мову з рештою команди.

Такий стан речей тривав практично до самого завершення матчу. Райо не захищався з десятьма гравцями у власному штрафному майданчику, але відтіснив Реал і в цілому погодився на нічию. У підсумку Дані Карвахаль був вилучений з гри через те, що протягом трьох хвилин отримав дві жовті картки — насправді дуже необов'язкові. Чемпіонська гонка все ще буде цікавою.

Жирона не змогла скоротити відставання від Реала

Жирона отримала шанс скоротити відставання від Реала, але ним не скористалася. Атлетік посідає третє місце в Ла Лізі за очками, набраними в домашніх матчах, тому було зрозуміло, що команді Мічела доведеться серйозно постаратися, щоб виграти.

На цьому стадіоні Жирона пропустила вже на стартових хвилинах. Через неточний пас Алейша Гарсії м'яч перехопив Алекс Беренгер і чітко відкрив рахунок.

Треба сказати, що у першому таймі Атлетік практично повністю переграв суперника. У гостей нічого не виходило на чужій половині поля. За весь перший тайм Жирона завдала всього одного удару, а Атлетік контролював темп гри. Господарі могли йти на перерву і за більш відчутної переваги, якби не Іньякі Вільямс. Лише трішки йому не вдалося влучити у ворота.

А ось Віктор Циганков не схибив. Дані Вівіан махнув ногою повз м'яч після прострілу, а український вінгер з кількох метрів спокійно переграв воротаря. По суті, початок другої половини став дзеркальним з того, що було на перших хвилинах матчу.

Але Атлетік все одно забив дуже швидко після цього, ще й двічі. Спершу після перехоплення Горка Гурусета видав чіткий пас на Алекса Беренгера. Далі чудовий гол забив Іньякі Вільямс.

Жирона скоротила відставання за рахунок Еріка Гарсії, який забив головою після штрафного удару, але цього було замало для хоча би нічиєї.

Реал випереджає Жирону вже на шість очок, а Барселона відстає від команди Мічела на два бали. Атлетік залишився на п'ятому місці, але до Атлетіко всього два бали.

Коротко про інші матчі туру:

- Вільярреал вдома зіграв внічию з Хетафе (1:1). На гол Неманьї Максімовича відповів Альберто Морено.

- Атлетіко в домашньому матчі виграв у Лас-Пальмаса (5:0). Маркос Льоренте оформив дубль, а Анхель Корреа зробив 2+1.

- Осасуна виграла у Кадіса (2:0). Дублем відмітився Анте Будімір.

- Гранада вдома зіграла внічию з Альмерією (1:1). На гол Марка Пубіля відповів Мірто Узуні.

- Реал Сосьєдад виграв у Мальорки на виїзді (2:1). Вирішальний гол було забито у доданий час другого тайму.

- Алавес та Бетіс зіграли нульову нічию (0:0). Через це команді Мануеля Пеллегріні не вдалося у цьому турі зберегти місце в шістці.

Цікаві факти та статистика

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Інша статистика

Найкращий гол 25-го туру Прімери

Марк Пуйбаль (Альмерія)

Найкращий гравець 25-го туру Прімери

Роберт Левандовські (Барселона) — дубль у ворота Сельти.

Символічна збірна 25-го туру Прімери

Таблиця

Розклад наступного туру Прімери