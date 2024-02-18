Іспанія

Відбувся черговий матч 25 туру іспанського чемпіонату.

У матчі 25 туру іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад у гостях вирвав перемогу над Мальоркою з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на четвертій хвилині завдяки результативному удару Антоніо Санчеса. Проте наприкінці першого тайму "біло-блакитні" зрівняли цифри на табло зусиллями Такефуси Кубо.

Потім на четвертій компенсованій хвилині одразу дві жовті картки отримав Антоніо Раїльйо, який залишив господарів поля у меншості.

Незважаючи на перевагу, Сосьєдад не міг забити до останнього моменту, коли на третій компенсованій хвилині перемогу приніс Мікель Меріно.

Після 25 турів Сосьєдад набрав 40 очок і посідає шосте місце в Ла Лізі, а у Мальорки 23 бали та 16 позиція.

Мальорка — Реал Сосьєдад 1:2

Голи: Санчес, 4 - Кубо, 38, Меріно, 90+3.

Мальорка: Райкович — Гонсалес, Вальєнт, Раїльйо, Настасич, Коста (Лато, 80) — Санчес (Морланес, 64), Коста (Лато, 80), Дані Родрігес (Дардер, 80) — Ларін (Пратс, 64), Мурікі.

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія (Пачеко, 64), Ле Норман, Галан — Мендес (Турр'єнтес, 73), Субіменді, Меріно — Кубо, Умар (Сілва, 65), Захарян (Барренечеа, 64).

Попередження: Санчес, Райкович, Раїльйо, Настасич, Коста, Молл — Норман, Субельдія, Пачеко, Імас, Меріно.

Вилучення: Раїльйо, 45+4.