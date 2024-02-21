Крім них, на нагороду претендують ще троє гравців.
Роберт Левандовські, Getty Images
21 лютого 2024, 14:00
Ла Ліга у своїх соціальних мережах запустила голосування за звання найкращого гравця іспанського чемпіонату за підсумками лютого.
На нагороду претендують п'ять футболістів:
- нападник Барселони Роберт Левандовські — три матчі та чотири забиті м'ячі;
- півзахисник Реала Федеріко Вальверде — чотири матчі та два голи;
- хавбек Атлетіко Маркос Льоренте — три зустрічі та три забиті м'ячі;
- захисник Атлетіка Юрі Берчіче – три гри та дубль у матчі проти Мальорки;
- форвард Осасуни Анте Будімір — три матчі та три голи.
Проголосувати за одного із кандидатів можна на сайті EA Sports.
Також стали відомі імена претендентів на звання автора найкращого голу Ла Ліги у лютому.
За нагороду посперечаються вінгер Реала Вінісіус Жуніор, півзахисник Бетіса Пабло Форнальс та захисник Альмерії Марк Пубіль.
Раніше Football.ua представив огляд минулого 25 туру іспанської Ла Ліги.