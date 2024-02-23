Іспанія

Нікого не здивує офіційна презентація француза в Мадриді.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував чутки про те, що нападник французького ПСЖ Кіліан Мбаппе влітку перейде до мадридського Реалу. Цитує іспанського фугкціонера L’Équipe.

"Знаю, що він залишає ПСЖ. Оцінюю ймовірність переходу Мбаппе до Реалу в 99%. Але я не знаю, чи вже підписаний з ним контракт.

Чи є його перехід хорошою новиною для Ла Ліги? Звичайно, це чудова новина для Реала та всього іспанського футболу. Він один із найкращих гравців у світі. На мій погляд, Беллінгем, Голанд та Мбаппе — три найкращих футболіста на планеті, і двоє з них перебувають у Реалі", — заявив Тебас.