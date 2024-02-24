Іспанія

Французький нападник отримає у 15 разів більше, ніж Карім Бензема.

Сага з переходом форварда Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе в мадридський Реал влітку цього року на правах вільного агента близиться до свого логічного завершення, оскільки, за інформацією цілої низки спортивних ЗМІ, француз погодився переїхати на Сантьяго Бернабеу.

Як повідомляє FootMercato, 25-річний Мбаппе матиме додатковий грошовий бонус у новому клубі, якщо він зможе стати володарем Золотого м'яча, який кожного року вручається найкращому футболістові світу.

За інформаціє джерела, французький нападник отримає від Реала за ЗМ до 15 мільйонів євро. Зазначається, що аналогічний бонус для ексфорварда "вершкових" Каріма Бензема в 2022 році склав 1 мільйон євро.

Раніше повідомлялося, що Кіліан Мбаппе збирається підписати п'ятирічний контракт із Реалом, за яким він, за різною інформацією, зароблятиме від 15 до 20 мільйонів євро на сезон. Також француз має отримати за свій перехід бонус у розмірі 120-150 мільйонів євро, який буде виплачуватися протягом п'яти років.

Крім того, Мбаппе збереже певний відсоток на іміджеві права. Зазначається, що це єдина деталь, яку сторони поки що остаточно не узгодили, оскільки Кіліан хоче отримати від 70% до 90% прав, тоді як у Мадриді наполягають на 50%.