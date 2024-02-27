Іспанія

Головний тренер Реала Карло Анчелотті похвалив Андрія Луніна за гру проти Севільї.

У рамках 26-го туру чемпіонату Іспанії Реал на своєму полі здолав Севілью — 1:0.

В одному з моментів гості могли виходити вперед, але дивовижна реакція українця Андрія Луніна допомогла мадридській команді не пропустити. Після матчу коуч "вершкових" Карло Анчелотті відзначив внесок українця у перемогу команди.

"Хочу, щоб ти знав, що ми виграли завдяки тобі", – наводить слова Анчелотті на адресу українського голкіпера Realmadrid Exclusivo.