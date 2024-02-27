Головний тренер Реала Карло Анчелотті похвалив Андрія Луніна за гру проти Севільї.
АНЧЕЛОТТІ ТА ЛУНІН, GETTY IMAGES
27 лютого 2024, 12:35
У рамках 26-го туру чемпіонату Іспанії Реал на своєму полі здолав Севілью — 1:0.
В одному з моментів гості могли виходити вперед, але дивовижна реакція
українця Андрія Луніна допомогла мадридській команді не пропустити. Після матчу коуч "вершкових" Карло Анчелотті відзначив внесок українця у перемогу команди.
"Хочу, щоб ти знав, що ми виграли завдяки тобі", – наводить слова Анчелотті на адресу українського голкіпера Realmadrid Exclusivo.
Після 26 турів в активі Реала 65 очок і перше місце в Ла Лізі.