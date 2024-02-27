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Олег Мозіль поділився своїми враженнями від матчу проти Динамо.

Воротар харківського Металіста 1925 Олег Мозіль прокоментував поразку своєї команди в матчі УПЛ проти київського Динамо (2:4).

"Динамо — це хороша команда. Після того, як ми забили, вони почали агресивніше грати. Ми, в свою чергу, трошки сіли назад, але, на жаль, не втримали переможний результат в першому таймі. Тому так. Вважаю, що ми маємо працювати над тим, щоб менше пропускати та більше забивати голів.

Та, які можуть бути розмови після матчу. Хлопці віддали усі сили, які мали. На жаль, пропустили чотири голи, програли. Тому емоцій в роздягальні було мало. Про особисті досягнення зараз не варто говорити. Ми програли, зараз не до того, щоб підтравити когось чи ще щось таке — не було такого. Можливо, у подальшому.

Ми добре попрацювали на зборах, хлопці фізично готові. Думаю, що ще дається взнаки те, що ми на штучному полі тренуємося. Тому хлопцям було трошки складно перейти на траву. Я думаю, що це також позначилося. Але хлопці молодці, добре працювали, на жаль, так сталося, що пропустили чотири голи. Будемо працювати, щоб далі виступати краще", — наводить слова Мозіля прес-служба клубу.

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