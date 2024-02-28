Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Іспанії, що відбувся 27 лютого 2024 року, 22:30.

Мальорка в матчі-відповіді півфінального раунду Кубка Іспанії на виїзді здолала баскський Реал Сосьєдад за підсумками серії післяматчевих пенальті.

По-справжньому результативним у цьому матчі вийшов лише другий тайм основного часу, коли обидві команди відзначились забити м’ячами, тоді як перед самою перервою господарі змарнували нагоду відкрити рахунок, не реалізувавши пенальті.

Власне, у підсумку всі й так перейшли до пробиття одинадцятиметрових ударів, і капітан Реала Сосьєдад Мікель Оярсабаль, який зрівняв рахунок у основний час із виходу на заміну, був єдиним автором невдалого пострілу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Сосьєдад — Мальорка у матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії-2023/24:

Реал Сосьєдад — Мальорка 1:1 (перший матч – 0:0) (4:5 – пен.)

Голи: Оярсабаль, 71 — Гонсалес, 50

На 45+1-й хвилині Браїс Мендес (Реал Сосьєдад) не забив пенальті (воротар).

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Ле Норман, Галан — Мендес (Турр’єнтес, 80), Субіменді, Меріно (Оласагасті, 104), захарян (Оярсабаль, 63) — Кубо (Садік, 104), А. Сілва (Беккер, 46).

Мальорка: Грейф — Гонсалес, Вальєнт, Раїльйо, Копете, Коста (Лато, 99) — Санчес (Морланес, 72), Кошта, Д. Родрігес (Дардер, 98) — Ларін, Пратс (Мурікі, 61).

Попередження: Копете, Коста, Мурікі.