Северная Америка

Аргентинець досяг ювілейної позначки.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі оформив гольовий дубль у матчі 3-го туру МЛС між з Орландо Сіті (5:0).

За інформацією MessivsRonaldo.app, тепер у 36-річного аргентинця 500 забитих голів у національних чемпіонатах за всю кар'єру: 474 у іспанській Ла Лізі, 22 у французькій Лізі 1 та 4 у МЛС.

Загалом на клубному рівні у Мессі 718 забитих голів.

Зазначимо, що загалом Ліонель Мессі взяв участь у 891 матчі за футбольні клуби у всіх офіційних турнірах, забив 722 м'ячі та віддав 345 результативних передач.

Раніше Лео Мессі висловився про цілі, які стоять перед Інтер Маямі цього сезону.