Іспанія

Матч іспанського чемпіонату розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Сьогодні, 3 березня, відбудеться матч 27 туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона в гостях зіграє проти Мальорки.

Тренерський штаб команди Мічела вже ухвалив рішення про стартовий склад і він вирішив виставити з перших хвилин двох українців — вінгера Віктора Циганкова та нападаючого Артема Довбика.

Жирона: Гассаніга — Гутьєррес, Хуанпе, Е. Гарсія, Коуту — А. Гарсія, Соліс — Савіо, Мартін, Циганков — Довбик.

Цього сезону Циганков провів 25 матчів, у яких забив шість голів та віддав три асисти. На рахунку Довбика 27 ігор, 14 забитих м'ячів та сім гольових передач.

Нагадаємо, матч Мальорка — Жирона розпочнеться о 19:30 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.