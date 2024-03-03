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Автор переможного голу у ворота Оболоні прокоментував підсумки матчу.

Нападник Дніпра-1 Олександр Філіппов прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Оболоні (1:0), у якому він забив єдиний гол.

"Завжди приємно забивати переможні м’ячі, але головне те, що команда сьогодні показала характер. Десь вистояли в обороні, адже на перший план виходили бійцівські якості, котрі ми показували протягом всього матчу, і при цьому створювали моменти, особливо у першому таймі. Гадаю, що перемогли більш-менш заслужено.

З Минаєм у команди було більше моментів, але гра закінчилася внічию? Важко сказати, який матч був складніше. З Минаєм були не дуже вдалі моменти при переході до оборони, в наслідок чого давали супернику створювати багато моментів біля власних воріт. Сьогодні ж терпіли. Знали, як буде Оболонь діяти – шукати вільні зони за спинами наших захисників, тому ми трошки віддали ініціативу і самі шукали моменти для пресингу і намагалися їх накривати.

Коли поле у такому стані, хоча воно однаково для обох команд, але ж ми більше любимо грати з м’ячом і через контроль створювати моменти, проте все це сьогодні було важко робити, особливо через центр. Ви самі бачили, що м’яч дробить, і через одну незручну передачу можна одразу отримати контратаку на власні ворота. Тому ми намагалися не ризикувати і діяти прагматично.

Моя заміна? Це була звичайна заміна і так – тренерське рішення. Треба було щось освіжити в передній лінії. Думаю, що Даніель добре впорався зі своїм завданням, адже він шукав зони і чіплявся за м’ячі. Він зберігав для команди м’яч, і потім вже хлопці йшли створювати моменти.

Наступна гра вже у п’ятницю, а потім у вівторок, тож виходить , що за 9 днів три матчі. А як ви бачите обойма у нас не дуже велика, і багато у нас молоді в заявці. Усі ми чекаємо на повернення травмованих футболістів. У нас повинно бути як можна більше бойових одиниць.

У моменті з голом я просто стояв на своєму місці. Пішла гарна подача з кутового, на яку Едік відмінно вистрибнув. У мене ж було трошки фарту, але без цього у футболі нікуди. Можна сказати, що спрацювала гольова чуйка – опинився в потрібний час в потрібному місці", — наводить слова Філіппова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Оболонь – Дніпро-1.