Іспанія

Результат матчу 29-го туру Ла Ліги.

В черговому турі чемпіонату Іспанії Мальорка приймала Гранаду на домашньому стадіоні.

Господарі мали перевагу за моментами, але ніяк не могли її конвертувати в голи. Аж поки на 85-й хвилині Раїльйо не забив гол, який визначив переможця матчу.

Перемога дозволила Мальорці піднятись на 14-те місце, Гранада залишилась в зоні вильоту — на 19-й сходинці.

Мальорка — Гранада 1:0

Гол: Раїльйо, 85

Мальорка: Райкович — Гонсалес, Настасич, Раїльйо, Копете (Морланес, 46), Лато (Коста, 82) — Санчес (Радоньїч, 59), Маскарель, Родрігес (Дардер Молл, 82) — Ларін (Пратс, 68), Мурікі

Гранада: Баталья Барга — Мендес (Санчес Сендра, 84), Пьонтковскі, Мікел, Нева Тей (Корбяну, 90) — Вільяр (Аресо, 72), Гумбау, Южвяк (Пуертас, 85) — Пеллістрі, Боє, Узуни (Онгла, 72)

Попередження: Ларін, Настасич