Результат матчу 29-го туру Ла Ліги.
МАЛЬОРКА - ГРАНАДА, gettyimages
16 березня 2024, 17:01
В черговому турі чемпіонату Іспанії Мальорка приймала Гранаду на домашньому стадіоні.
Господарі мали перевагу за моментами, але ніяк не могли її конвертувати в голи. Аж поки на 85-й хвилині Раїльйо не забив гол, який визначив переможця матчу.
Перемога дозволила Мальорці піднятись на 14-те місце, Гранада залишилась в зоні вильоту — на 19-й сходинці.
Мальорка — Гранада 1:0
Гол: Раїльйо, 85
Мальорка: Райкович — Гонсалес, Настасич, Раїльйо, Копете (Морланес, 46), Лато (Коста, 82) — Санчес (Радоньїч, 59), Маскарель, Родрігес (Дардер Молл, 82) — Ларін (Пратс, 68), Мурікі
Гранада: Баталья Барга — Мендес (Санчес Сендра, 84), Пьонтковскі, Мікел, Нева Тей (Корбяну, 90) — Вільяр (Аресо, 72), Гумбау, Южвяк (Пуертас, 85) — Пеллістрі, Боє, Узуни (Онгла, 72)
Попередження: Ларін, Настасич