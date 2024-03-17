Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 17 березня 2024 року.
СЕВІЛЬЯ - СЕЛЬТА - GETTY IMAGES
17 березня 2024, 19:30
У 29 турі Ла Ліги Севілья приймала Сельту. Рахунок відкрила команда Кіке Санчес Флореса, але у другому таймі колектив Клаудіо Хіральдеса забив двічі.
Наразі Севілья займає 15 місце у таблиці. Своєю чергою Сельта знаходиться на 16 сходинці.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Севілья — Сельта у 29-му турі іспанської Ла Ліги-2023/24:
Севілья — Сельта 1:2
Голи: Ен-Несірі, 18 — Перес, 72, Ларсен, 78
Севілья: Нюланд — Навас, Рамос, Салас, Акунья (Ламела, 89) — Окампос (Сусо, 61), Гудель (Педроса, 75), Сумаре, Торрес (Хордан, 75) — Ен-Несірі (Лукебакіо, 62), Ромеро
Сельта: Гуаїта — Манкільйо (Перес, 28), Мінгеса, Нуньєс (Серві, 76), Домінгес (Жаїлсон, 68), Альварес (Родрігес, 76) — Сотело (Старфельт, 68), Бельтран, Бамба — Аспас, Ларсен
Попередження: Акунья, Рамос, Навас, Сумаре